Playoff Venezia-Chievo | il pronostico della sfida del Penzo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo la regular season il campionato di Serie B prosegue con la disputa dei spareggi promozione. Giovedì sera scenderanno in campo le due venete,che si contenderanno il passaggio del turno alle semi finale dove ci sono già Monza e Lecce, arrivate terza e quarta in campionato. Iloltre che un derby è anche una partita secca, con ilche verrebbe qualificato al turno successivo in caso di parità dopo i tempi supplementari. COME ARRIVANO LE DUE PARTITE ALLAPROMOZIONE? La gara che vale una stagione sta arrivando, conche si devono far trovare pronte per non fallire questo derby. I padroni di casa arrivano a questaleggermente favoriti, con ...