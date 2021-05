Pirlo sul summit di ieri: “Non parlo di gossip. Parole Gravina? Sono cose esterne che al momento non interessano” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo ha parlato della partita in vista domani sera: “C’era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 col Milan. Nel calcio può succedere di tutto, il nostro obiettivo non cambia. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Sul pagamento degli stipendi? Per adesso è tutto regolare, mai sentito niente in merito a questo. I pagamenti Sono sempre stati regolari”. Sul summit di ieri: “Sul gossip e di cose inventate non voglio parlare, io penso solo al campo. Parole Gravina? Sono cose esterne che lasciamo fuori”. Su Danilo e Arthur: “Danilo ha recuperato dal problemino che ha avuto nelle scorse settimane e potrebbe partire dall’inizio così come Arthur”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Andreaha parlato della partita in vista domani sera: “C’era grande delusione perché abbiamo perso 3-0 col Milan. Nel calcio può succedere di tutto, il nostro obiettivo non cambia. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. Sul pagamento degli stipendi? Per adesso è tutto regolare, mai sentito niente in merito a questo. I pagamentisempre stati regolari”. Suldi: “Sule diinventate non voglio parlare, io penso solo al campo.che lasciamo fuori”. Su Danilo e Arthur: “Danilo ha recuperato dal problemino che ha avuto nelle scorse settimane e potrebbe partire dall’inizio così come Arthur”. Foto: ...

