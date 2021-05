Pirlo: «Se sarò l’allenatore della Juve? Lo diranno i risultati, non ho paura» (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha presentato in conferenza stampa Sassuolo-Juventus, in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Riportiamo il resoconto fatto da Tuttomercatoweb.com delle parole dell’allenatore. “Domani la Juventus deve fare una grande partita ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione perché ci sono ancora tre partite e siamo ad un punto dalla Champions. Ne ho viste di tutti i colori essendo da tanti anni nel calcio: ho visto vincere campionati all’ultima giornata, Champions perse all’ultimo secondo e io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Non ci deve essere rassegnazione ma positività. Abbiamo ancora possibilità di raggiungere l’obiettivo e deve essere la cosa più importante per noi”. Ronaldo ha bisogno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Il tecnicontus, Andrea, ha presentato in conferenza stampa Sassuolo-ntus, in programma domani sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Riportiamo il resoconto fatto da Tuttomercatoweb.com delle parole del. “Domani lantus deve fare una grande partita ma la cosa più importante è che non voglio vedere rassegnazione perché ci sono ancora tre partite e siamo ad un punto dalla Champions. Ne ho viste di tutti i colori essendo da tanti anni nel calcio: ho visto vincere campionati all’ultima giornata, Champions perse all’ultimo secondo e io ho perso una Champions vincendo il primo tempo 3-0. Non ci deve essere rassegnazione ma positività. Abbiamo ancora possibilità di raggiungere l’obiettivo e deve essere la cosa più importante per noi”. Ronaldo ha bisogno ...

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo sarò Pirlo in vista del match col Sassuolo: 'Nessuna rassegnazione. Siamo a un punto dalla Champions' I risultati diranno se l'anno prossimo sarò ancora l'allenatore della Juventus'. Pratico e realista, Pirlo sa di essere appeso al quarto posto in classifica (che potrebbe comunque non bastare) ed è ...

Juventus - Pirlo, niente esonero (per ora). Allegri, Zidane e Gasperini i candidati per l'anno prossimo Sono state smentite intanto dal club le ipotesi di un esonero immediato: Pirlo sarà in panchina ... Il tecnico francese è in corsa per vincere la Liga e ha un altro anno di contratto: "Non sarò mai un ...

