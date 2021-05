Pirlo: “Non ho paura, i risultati diranno se sarò ancora l’allenatore della Juve” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo ha parlato anche del suo futuro: “Io non ho paura, penso solo al bene della Juventus che è più importante di tutto. Poi i risultati diranno se sarò io ancora il tecnico della Juventus, ma la Juve viene prima di tutto, dei giocatori e degli allenatori. Siamo incazzati, non voglio vedere nella faccia dei giocatori e nell’ambiente rassegnazione. Siamo la Juventus e non possiamo essere rassegnati, dobbiamo lottare fino alla fine”. Sull’adattamento: “Magari all’inizio hai un’idea di calcio e poi ti adatti. l’allenatore deve essere bravo ad adattarsi ai giocatori che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnicontus, Andreaha parlato anche del suo futuro: “Io non ho, penso solo al benentus che è più importante di tutto. Poi iseioil tecnicontus, ma laviene prima di tutto, dei giocatori e degli allenatori. Siamo incazzati, non voglio vedere nella faccia dei giocatori e nell’ambiente rassegnazione. Siamo lantus e non possiamo essere rassegnati, dobbiamo lottare fino alla fine”. Sull’adattamento: “Magari all’inizio hai un’idea di calcio e poi ti adatti.deve essere bravo ad adattarsi ai giocatori che ...

