(Di martedì 11 maggio 2021) L'attriceè entrata a far parte deldelfilm, ancora senza un titolo ufficiale, con stare Samfarà parte deldel, ancora senza un titolo ufficiale, che avrà come protagonista. Il progetto, che verrà prodotto da Searchlight Pictures, sarà ambientato nella città di Londra negli anni '50. Tom George sarà impegnato in veste di regista del lungometraggio in cui si racconta cosa accade quando un produttore hollywoodiano decide di trasformare un popolare spettacolo teatrale londinese in un film. Quando i membri della ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Pippa Bennett-Warner nel cast del nuovo thriller con Saoirse Ronan e Sam Rockwell -

Ultime Notizie dalla rete : Pippa Bennett

Movieplayer.it

... nota per aver diretto la serie di successo Sex Education , Chloe vede nel cast Billy Howle (The Serpent), Erin Doherty (The Crown), Jack Farthing (Poldark) e- Warner (Gangs of London)...Traven Mogul Mowgli - Bassam Tariq, Riz Ahmed, Thomas Benski,McGhee Promising Young Woman -... Keith Scholey The Dissident - Bryan Fogel, Thor Halvorssen My Octopus Teacher -Ehrlich, ...L'attrice Pippa Bennett-Warner è entrata a far parte del cast del nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, con star Saoirse Ronan e Sam Rockwell. Pippa Bennett-Warner farà parte del cast del nuov ...