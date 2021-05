Pioli cita Mandela | “Chi ha paura di rischiare non può essere leader”

Advertising

Ansa_Piemonte : Pioli 'quando avrò paura di rischiare non sarò leader'. Tecnico Milan cita Mandela e spiega 'mia crescita non è fin… - LucaPolidoro75 : @NonEvoluto @acmilan Basta che ci siano pure loro. Perché dalle parole di Pioli, che cita Rio Ave tra tutte quelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli cita

Pianeta Milan

si gode il risultato, ma è categorico: "Dal giorno seguente abbiamo iniziato a pensare al Toro. Per noi la parola chiave è equilibrio, sia dopo le vittorie che dopo le sconfitte". Senza ...Serie A: 'Obiettivo tornare in Champions, Ibra sta meglio' 2 ORE FA Serie A Verso Inter - Atalanta: la partita ai raggi X 2 ORE FAMILANO (ITALPRESS) – “Credo che una delle nostre qualità per tutta la stagione sia stata l’equilibrio: come non ci siamo demoralizzati o abbattuti dopo una sconfitta pesante come quella con la Lazio, ...Gli aggiornamenti sulle condizioni di Ibrahimovic dopo l'infortunio al ginocchio rimediato durante Juventus-Milan ...