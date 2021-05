“Pimp Your Biz”, 300mila euro in palio: caccia alle idee a forte impatto tecnologico (Di martedì 11 maggio 2021) Aperto il bando Pimp Your Biz, promosso dall’incubatore H Pro Hub, alla ricerca di idee brillanti e innovative con un forte impatto tecnologico. Il bando è riservato a imprese e startup di qualsiasi nazionalità che abbiano sviluppato una nuova idea di business o una nuova iniziativa imprenditoriale all’interno di tre aree: healthcare, beauty e wellness, lifestyle. Tre finalisti beneficeranno di un supporto offerto da un team di esperti italiani e internazionali che guiderà e consiglierà gli imprenditori e le startup verso scelte e strategie di successo, consulenza per questioni legali, finanziarie e commerciali nell’arco di 6 mesi. Il premio finale corrisponde a 300.000 euro di investimento in equity, che potrà essere attribuito a una o tutte le tre startup che ... Leggi su ildenaro (Di martedì 11 maggio 2021) Aperto il bandoBiz, promosso dall’incubatore H Pro Hub, alla ricerca dibrillanti e innovative con un. Il bando è riservato a imprese e startup di qualsiasi nazionalità che abbiano sviluppato una nuova idea di business o una nuova iniziativa imprenditoriale all’interno di tre aree: healthcare, beauty e wellness, lifestyle. Tre finalisti beneficeranno di un supporto offerto da un team di esperti italiani e internazionali che guiderà e consiglierà gli imprenditori e le startup verso scelte e strategie di successo, consulenza per questioni legali, finanziarie e commerciali nell’arco di 6 mesi. Il premio finale corrisponde a 300.000di investimento in equity, che potrà essere attribuito a una o tutte le tre startup che ...

