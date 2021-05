Pierpaolo Pretelli, da velino a inquilino del GF Vip (dove ha trovato l’amore) (Di martedì 11 maggio 2021) Il giovane modello ha lasciato senza fiato migliaia di ragazze: ecco tutto ciò che non hai mai osato chiedere su Pierpaolo Pretelli. Dopo averlo visto sul bancone di Striscia la Notizia, nelle inedite vesti di velino, è approdato nel mondo dello spettacolo. Pierpaolo Pretelli, giovane e affascinante modello, ha avuto diverse esperienze in televisione, facendosi così conoscere al pubblico; ma ci sono tanti dettagli sulla sua vita privata che non sono ancora stati svelati. Scopriamo qualcosa di più sul bel Pierpaolo! Pierpaolo Pretelli, biografia Nato a Maratea, in provincia di Potenza, il 31 luglio 1990, sotto il segno zodiacale del Leone, Pierpaolo Pretelli ha studiato presso il liceo scientifico della sua ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 11 maggio 2021) Il giovane modello ha lasciato senza fiato migliaia di ragazze: ecco tutto ciò che non hai mai osato chiedere su. Dopo averlo visto sul bancone di Striscia la Notizia, nelle inedite vesti di, è approdato nel mondo dello spettacolo., giovane e affascinante modello, ha avuto diverse esperienze in televisione, facendosi così conoscere al pubblico; ma ci sono tanti dettagli sulla sua vita privata che non sono ancora stati svelati. Scopriamo qualcosa di più sul bel, biografia Nato a Maratea, in provincia di Potenza, il 31 luglio 1990, sotto il segno zodiacale del Leone,ha studiato presso il liceo scientifico della sua ...

Advertising

Roberta20797187 : RT @robertafatta1: @__sondaggi Pierpaolo Super Bono Pretelli non ha eguali con nessuno ????????? #PRELEMI @pierpaolopretel - gaiaperri10 : RT @MyRareSG: 'Che c'è? Sei strana, sei cambiata in un'ora, che hai? che ti passa per la testa?' Pierpaolo paranoico Pretelli ?????? #prelemi… - MyRareSG : 'Che c'è? Sei strana, sei cambiata in un'ora, che hai? che ti passa per la testa?' Pierpaolo paranoico Pretelli ??… - miogenerissimoo : RT @CIAfra73: Stasera a #leiene, in prima serata su #Italia1, shcerzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli #prelemi - Soph93081507 : RT @__sondaggi: Quanti like riceverà Pierpaolo pretelli? (Il sondaggio e chi riceve più like tra pier,zenga,zelletta) #PRELEMI https://t.c… -