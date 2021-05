Piero Pelù, tour estate 2021 “Gigante live”: date e biglietti (Di martedì 11 maggio 2021) Piero Pelù – foto di Consuelo FabiAl via dal 9 luglio in Piazza Castello per Marostica Summer Festival il tour di Piero Pelù. Disponibili le prime date, prevendite da domani online MAROSTICA (VI) – Dal mese di luglio Piero Perù sarà in tour con “Gigante live”, una serie di concerti esplosivi in giro per l’Italia, pronto a far ripartire la musica live. «La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così ... Leggi su lopinionista (Di martedì 11 maggio 2021)– foto di Consuelo FabiAl via dal 9 luglio in Piazza Castello per Marostica Summer Festival ildi. Disponibili le prime, prevendite da domani online MAROSTICA (VI) – Dal mese di luglioPerù sarà incon “”, una serie di concerti esplosivi in giro per l’Italia, pronto a far ripartire la musica. «La musica non si arresta. Finalmente ci possiamo riabbracciare con questi concerti che aspettavamo tutti da più di un anno e potremo godere insieme della musica suonata, cantata e ballata sul palco dal vivo. Sarà una scaletta ricchissima di emozioni, energia, magia, voglia di far casino, cantare, fare festa e condividere quello che ci è mancato così ...

