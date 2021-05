Piacenza - Sestola | primo arrivo in salita del giro I big escono allo scoperto?

Advertising

nrdslntn : RT @laflammerouge16: Giro d'Italia 2021 - Stage 4: ?? 187.4km ?? Piacenza ?? Sestola ??? 1x Cat 2, 2x Cat 3, 1x uncategorized ?? 3078m ??? 12°C,… - Filho2940 : RT @laflammerouge16: Giro d'Italia 2021 - Stage 4: ?? 187.4km ?? Piacenza ?? Sestola ??? 1x Cat 2, 2x Cat 3, 1x uncategorized ?? 3078m ??? 12°C,… - visitpiacenza : Indovinate un po' da dove parte il giro oggi? 4a tappa #Piacenza #Sestola #PiazzaCavalli si tinge di #rosa… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Piacenza-Sestola, oggi il primo arrivo in salita. Orari e altimetria #Giro - RDayCycling : ???? #Giro2021 : Stage 4 (Piacenza - Sestola) ???? #TDF2021 : D-46 ???? #LaVuelta21 : D-95 ???? #EuroRoad21 : D-119 ??… -

Oggi quarta tappa,, 185 chilometri, primo degli otto arrivi in salita del Giro d'Italia: dislivello 2800 metri, di cui 1800 negli ultimi 100 km. Si attraversano le province di, Parma, Reggio ...(MO) " I numeri degli incidenti stradali non si fermano mai e invitano a riflettere sulla sicurezza delle nostre strade, in particolare a tutela dei ciclisti, dei pedoni, e della micro - ...Pioggia, nuvole e temperature più basse del solito non fermano i piacentini che fin dalle 9 delle mattino stanno animando Piazza Cavalli dove, alle 12.05, prenderà il via la 4a tappa del Giro d’Italia ...La Piacenza-Sestola (187 km), infatti, prevede alcune ascese piuttosto impegnative fra cui il Colle Passerino, a soli due chilometri dall'arrivo. Dopo Parma si supera una serie di salite (due GPM) che ...