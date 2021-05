Pfizer pronta per il vaccino ai bambini da zero a 11 anni: «Autorizzazione attesa entro novembre» (Di martedì 11 maggio 2021) Pfizer si prepara alla somministrazione del vaccino anti Covid anche nei bambini. L’azienda ha annunciato di aver già inviato all’Ema la richiesta d’Autorizzazione per la fascia d’età tra i 12 e i 15 anni e di essere pronta a chiedere anche quella per i bambini da zero a 11 anni. I tempi attesi per la risposta sono di circa 4 settimane per i ragazzi e tra settembre e novembre per i bambini. Pfizer verso il vaccino ai bambini da 6 mesi a 11 anni «A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli undici anni. Dovremmo arrivare all’Autorizzazione tra settembre e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021)si prepara alla somministrazione delanti Covid anche nei. L’azienda ha annunciato di aver già inviato all’Ema la richiesta d’per la fascia d’età tra i 12 e i 15e di esserea chiedere anche quella per idaa 11. I tempi attesi per la risposta sono di circa 4 settimane per i ragazzi e tra settembre eper iverso ilaida 6 mesi a 11«A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli undici. Dovremmo arrivare all’tra settembre e ...

