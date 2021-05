Pfizer | Marino | “Atteniamoci agli studi | il richiamo va fatto a 21 giorni”

Advertising

SkyTG24 : #Pfizer sta lavorando alla produzione di una #pillola anti-Covid che dovrebbe riuscire a bloccare la produzione del… - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni. Dati su di un più lungo range di sommini… - TgLa7 : #Pfizer, attenersi agli studi su richiamo a 21 giorni. Marino: 'Valutazione Cts, osserveremo cosa succede - myrosycandy : RT @petergomezblog: Marino (Pfizer): “Ritardo seconda dose? Nostro vaccino pensato per somministrazione a 21 giorni dalla prima. Attenersi… - dansedanslanuit : RT @globalistIT: -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer Marino

... ha detto Valeria, direttore medico diItalia commentando l'allungamento a 5 settimane della finestra per la somministrazione della seconda dose deciso ad esempio in Lazio. La battaglia ...La Campania è tra le regioni che hanno adottato la raccomandazione del Comitato tecnico scientifico, per bocca del suo direttore medico italiano Valeria, prende le distanze dall'..."Come Pfizer dico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati" ...“Il vaccino è stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni e non abbiamo dati su un range più lungo di somministrazione. Il consiglio è quello di attenersi a ciò che è emerso dagli stud ...