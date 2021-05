Pfizer | Il vaccino è stato studiato per il richiamo dopo 21 giorni

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021) “Ilper una seconda somministrazione a 21. Dati su di un più lungo range di somministrazione al momento non ne abbiamo se non nelle osservazioni di vita reale, come èfatto nel Regno Unito”. Così Valeria Marino, direttore medico diItalia, ha commentato su Sky TG24 l’allungamento a 5 settimane della finestra per la somministrazione della seconda dose deciso con una circolare dal Ministero della salute. ?È una valutazione del Cts, osserveremo quello che succede. Comedico però di attenersi a quello che è emerso dagli studi scientifici perché questo garantisce i risultati che hanno permesso l’autorizzazione” ha commentato ancora Marino.