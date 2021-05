Pfizer:?rispettare i 21 giorni tra le due dosi di vaccino. Come si muovono le Regioni (Di martedì 11 maggio 2021) Il Lazio ha deciso di portare a 35 giorni l’intervallo tra le due somministrazioni. In Toscana richiamo dopo 40 giorni ma solo per chi fa ora la prima iniezione Leggi su ilsole24ore (Di martedì 11 maggio 2021) Il Lazio ha deciso di portare a 35l’intervallo tra le due somministrazioni. In Toscana richiamo dopo 40ma solo per chi fa ora la prima iniezione

Ettore16132251 : @RobertoBurioni professore, cosa ne pensa del comunicato di Pfizer relativamente ai 21 giorni da rispettare? - maccio_mirko : @LambertiRenato @La_manina__ @lallosmith @LelloEsposito5 A dire la verità lo abbiamo superato 4 volte ,dal mercoled… - doomboy : Pfizer Italia ha raccomandato di rispettare l'indicazione del richiamo a 21 giorni e di non fare a capocchia, perch… - Frances57088586 : @fedcons ....la regione lazio posticipa le date già fissate per la seconda dose del pfizer....ma possono cambiare l… - lorenzhaus : @HuffPostItalia Ma i vaccini di Pfizer non dovevano rispettare la catena del freddo a -80°?! ?? -