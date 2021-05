Peschereccio italiano “speronato da barche turche”: cosa è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Alta tensione nel mare intorno a Cipro, dove il Peschereccio italiano Michele Giacalone, partito da Mazara del Vallo, è stato “bersagliato da almeno 10 piccole imbarcazioni turche, che hanno iniziato a colpirlo con delle pietre”. A confermare la notiza è stato l’armatore Luciano Giacalone, che ha ricostruito l’accaduto all’Agi, spiegando come proprio le imbarcazioni straniere gli avrebbero tagliato la rotta improvvisamente. Secondo la ricostruzione di Giacalone, i pescherecci turchi avrebbero costretto la sua barca a tirare su le reti, per poi iniziare con l’aggressione: il lancio di una serie di pietre, poi un vero e proprio speronamento.



