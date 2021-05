Peschereccio italiano aggredito in acque internazionali da imbarcazioni turche. 'Ci hanno lanciato contro delle pietre' (Di martedì 11 maggio 2021) Un Peschereccio della flotta di Mazara del Vallo , il 'Michele Giacalone', è stato assaltato da un altro motopesca turco mentre si trovava in acque internazionali, tra la Siria e la Turchia, a 27 ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) Undella flotta di Mazara del Vallo , il 'Michele Giacalone', è stato assaltato da un altro motopesca turco mentre si trovava in, tra la Siria e la Turchia, a 27 ...

Advertising

Agenzia_Italia : Un peschereccio italiano è stato preso a pietrate da dieci imbarcazioni turche - repubblica : ?? Cipro, peschereccio italiano speronato da barche turche al largo della Siria, contro il 'Michele Giacalone' anche… - fattoquotidiano : Cipro, peschereccio italiano preso a sassate e speronato da barche turche. L’armatore: “Il governo ci dica dove pos… - luca_catone : RT @ImolaOggi: Con il governo Draghi, il rispetto per l'Italia è sceso sotto zero. Peschereccio italiano speronato da imbarcazioni turche… - patroclo1991 : RT @dottorbarbieri: +++ PESCHERECCIO ITALIANO ASSALTATO DA MOTOPESCA TURCO IN ACQUE INTERNAZIONALI +++ . -