Per Verratti lesione al legamento collaterale, Europeo a rischio (Di martedì 11 maggio 2021) L’infortunio di Marco Verratti non è affatto banale. Il Psg ha comunicato che si tratta di una lesione al legamento collaterale mediano. Il che implica che la stagione sia finita e l’Europeo a rischio. Questa la nota del club francese: “lesione del collaterale mediale del ginocchio destro, l’indisponibilità viene valutata tra le 4 e le 6 settimane a seconda dell’evoluzione”. La sorte sembra accanirsi con il calciatore del Psg, che ha già saltato per infortunio l’edizione dell’Europeo del 2016. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) L’infortunio di Marconon è affatto banale. Il Psg ha comunicato che si tratta di unaalmediano. Il che implica che la stagione sia finita e l’. Questa la nota del club francese: “delmediale del ginocchio destro, l’indisponibilità viene valutata tra le 4 e le 6 settimane a seconda dell’evoluzione”. La sorte sembra accanirsi con il calciatore del Psg, che ha già saltato per infortunio l’edizione dell’del 2016. L'articolo ilNapolista.

