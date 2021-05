‘Per’ si sfila dall’alleanza di centrosinistra: “Errati i criteri per scelta candidato sindaco” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La rete politica ‘Per’ pur avendo partecipato alla definizione del programma di ‘Alleanza per il cambiamento’ non firma l’adesione a tale coalizione. Alla riunione del 10 maggio, cui erano presenti Giovanni Tretola e Nunzio Olivieri, il tavolo della coalizione ha posto come precondizione di vincolarsi ad essa senza prima condividere i criteri di selezione del candidato sindaco. Ciò ci è parso dissonante rispetto ai criteri di dialogo ed apertura reciproca che hanno caratterizzato i lavori sino ad oggi ed a una nuova visione di città partecipata che il programma vuole realizzare. La scelta del candidato sindaco non è neutrale rispetto al programma e giudichiamo più coerente politicamente far precedere chiare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “La rete politicapur avendo partecipato alla definizione del programma di ‘Alleanza per il cambiamento’ non firma l’adesione a tale coalizione. Alla riunione del 10 maggio, cui erano presenti Giovanni Tretola e Nunzio Olivieri, il tavolo della coalizione ha posto come precondizione di vincolarsi ad essa senza prima condividere idi selezione del. Ciò ci è parso dissonante rispetto aidi dialogo ed apertura reciproca che hanno caratterizzato i lavori sino ad oggi ed a una nuova visione di città partecipata che il programma vuole realizzare. Ladelnon è neutrale rispetto al programma e giudichiamo più coerente politicamente far precedere chiare ...

