Per la prima volta una donna alla guida del Washington Post: la nuova direttrice è Sally Bazbee (Di martedì 11 maggio 2021) Sally Buzbee, vicepresidente e direttore esecutivo dell’agenzia Associated Press, è stata nominata nuovo direttore esecutivo del Washington Post, succedendo a Marty Baron, ora in pensione. Negli ultimi tempi aveva guidato l’agenzia statunitense raccontando anni di grandi eventi di portata internazionale, dalla pandemia, alla presidenza Trump, e ancora, prima, il movimento #MeToo, la Brexit, le proteste di Black Lives Matter e le scorse elezioni Usa. E ha portato Ap nella rosa dei Pulitzer, tra fotografie, lungometraggi e reportage. “I giornalisti dell’Ap sono tra i migliori del mondo, audaci, coraggiosi e totalmente dediti ai fatti”, ha detto congedandosi dalla redazione. “Ogni giorno riportano le storie del mondo con accuratezza, precisione e talento, ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021)Buzbee, vicepresidente e direttore esecutivo dell’agenzia Associated Press, è stata nominata nuovo direttore esecutivo del, succedendo a Marty Baron, ora in pensione. Negli ultimi tempi avevato l’agenzia statunitense raccontando anni di grandi eventi di portata internazionale, dpandemia,presidenza Trump, e ancora,, il movimento #MeToo, la Brexit, le proteste di Black Lives Matter e le scorse elezioni Usa. E ha portato Ap nella rosa dei Pulitzer, tra fotografie, lungometraggi e reportage. “I giornalisti dell’Ap sono tra i migliori del mondo, audaci, coraggiosi e totalmente dediti ai fatti”, ha detto congedandosi dredazione. “Ogni giorno riportano le storie del mondo con accuratezza, precisione e talento, ...

