Per Figliuolo, "con medici e farmacie faremo 1 milione di dosi al giorno" (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - "L'imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500.000 somministrazioni al giorno entro giugno": ad affermarlo è il commissario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, in una intervista alla Stampa in cui giudica realistico arrivare a un milione di immunizzazioni quotidiane: "In Italia ci sono circa 43.000 medici di famiglia e 20.000 farmacie", ha osservato, "se ogni medico inoculasse dieci vaccini al giorno, otterremmo 430.000 dosi in piu' alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100.000 per il ruolo delle farmacie. Le previsioni sono approssimative, ma se aggiungiamo a queste proiezioni quello che già facciamo possiamo riuscirci". L'obiettivo ... Leggi su agi (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - "L'imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500.000 somministrazioni alentro giugno": ad affermarlo è il commissario all'emergenza Covid, generale Francesco Paolo, in una intervista alla Stampa in cui giudica realistico arrivare a undi immunizzazioni quotidiane: "In Italia ci sono circa 43.000di famiglia e 20.000", ha osservato, "se ogni medico inoculasse dieci vaccini al, otterremmo 430.000in piu' alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100.000 per il ruolo delle. Le previsioni sono approssimative, ma se aggiungiamo a queste proiezioni quello che già facciamo possiamo riuscirci". L'obiettivo ...

