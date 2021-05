Pena estinta per il terrorista Luigi Bergamin, complice di Battisti (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - La Corte d'Assise di Milano ha dichiarato estinta per intervenuta prescrizione la Pena a 16 anni, 11 mesi e un giorno che doveva scontare Luigi Bergamin, ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac), costituitosi lo scorso 29 aprile in Francia, un giorno dopo l'operazione che ha portato all'arresto di sette ex membri di organizzazioni estremiste di sinistra. La decisione dei giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, è stata confermata all'Agi dall'avvocato Giovanni Ceola all'indomani dell'incidente di esecuzione sollevato con un ricorso della difesa. L'oggi 72enne era stato condannato dalla Corte d'Assise di Appello di Milano con sentenza passata in giudicato l'8 aprile 1991 a 23 anni di reclusione per i reati di banda armata e istigazione alla commissione di attentati contro l'integrità dello ... Leggi su agi (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - La Corte d'Assise di Milano ha dichiaratoper intervenuta prescrizione laa 16 anni, 11 mesi e un giorno che doveva scontare, ex militante dei Proletari Armati per il Comunismo (Pac), costituitosi lo scorso 29 aprile in Francia, un giorno dopo l'operazione che ha portato all'arresto di sette ex membri di organizzazioni estremiste di sinistra. La decisione dei giudici, presieduti da Ilio Mannucci Pacini, è stata confermata all'Agi dall'avvocato Giovanni Ceola all'indomani dell'incidente di esecuzione sollevato con un ricorso della difesa. L'oggi 72enne era stato condannato dalla Corte d'Assise di Appello di Milano con sentenza passata in giudicato l'8 aprile 1991 a 23 anni di reclusione per i reati di banda armata e istigazione alla commissione di attentati contro l'integrità dello ...

