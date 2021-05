Pena estinta per il complice di Battisti: "Caduto interesse dello Stato per Bergamin" (Di martedì 11 maggio 2021) Pena estinta per Luigi Bergamin, l'ex terrorista che si è consegnato a Parigi a fine aprile. Maurizio Di Marzio verso lo stesso destino Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 maggio 2021)per Luigi, l'ex terrorista che si è consegnato a Parigi a fine aprile. Maurizio Di Marzio verso lo stesso destino

Advertising

giorgio704 : Uno stato di falliti - TorazziAlberto : La domanda é: i nazisti li abbiamo cercati e imprigionati fino a 90 anni.. Perché i terroristi pluriomicidi no? C'e… - Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Pena estinta per il terrorista Luigi Bergamin, complice di Battisti - sulsitodisimone : Pena estinta per il terrorista Luigi Bergamin, complice di Battisti - SALVATOREGIOAC2 : Pena estinta per Luigi Bergamin, uno dei terroristi fuggiti in Francia -