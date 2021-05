Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana | John Travolta rinunciò alla promozione del film a causa di un lutto

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 maggio 2021)al tour promozionale di123 -indi un graveche colpì la sua famiglia.decise di non promuovere123 -inpoiché la pellicola uscì nelle sale cinematografiche solo cinque mesi dopo la morte di suo figlio Jett. L'attore disse di essere troppo sconvolto per la morte del figlio e di non essere ancora pronto per tornare sotto i riflettori., all'epoca, rilasciò la seguente dichiarazione: "Tony, Denzel, Luis,, James e Sony Pictures si sono fatti avanti senza esitazione per aiutare a promuovere questo meraviglioso ...