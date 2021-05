Pd | Lanzi | salviamo teatro San Raffaele al Trullo

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Abbiamo appena appreso che alSan, attivo da 40 anni al, non verra’ rinnovato il contratto di locazione. IlSan, grazie alla direzione artistica di Pino Cormani, rappresenta da sempre un luogo di aggregazione culturale e sociale fondamentale per il quartiere e non solo.” “Nell’ultimo anno di fronte all’impossibilita’ di ospitare spettacoli, dovuta alla pandemia e alle conseguenti disposizioni normative, ilsi e’ convertito in luogo della solidarieta’, mettendo a disposizione i propri spazi per la distribuzione di generi di prima necessita’ per le persone piu’ in difficolta’. Siamo fortemente preoccupati per questa situazione.” “Pur non conoscendo le motivazioni che portano la proprieta’ a tale decisione, crediamo che si debba fare ...