Parte da Bergamo il car sharing elettrico Mobilize gestito dai dealer Renault (Di martedì 11 maggio 2021) Mobilize, una delle nuove business unit create nell’ambito del gruppo Renault per rispondere alle nuove esigenze di mobilità e promuove gli ecosistemi energetici sostenibili, lancia la prima offerta di car sharing 100% elettrico gestito dai concessionari del brand francese. Il servizio sarà operativo al 100% da giugno a Bergamo in partnership con la concessionaria Oberti, con 45 ZOE E-Tech Electric che saranno disponibili nel Comune e nei quattro limitrofi (Lallio, Seriate, Orio al Serio e Brembate). Le istituzioni hanno messo a disposizione 20 stazioni totalmente dedicate al car sharing Mobilize in cui i clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture in qualsiasi ora e giorno della settimana. Il primo car sharing 100% ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021), una delle nuove business unit create nell’ambito del gruppoper rispondere alle nuove esigenze di mobilità e promuove gli ecosistemi energetici sostenibili, lancia la prima offerta di car100%dai concessionari del brand francese. Il servizio sarà operativo al 100% da giugno ain partnership con la concessionaria Oberti, con 45 ZOE E-Tech Electric che saranno disponibili nel Comune e nei quattro limitrofi (Lallio, Seriate, Orio al Serio e Brembate). Le istituzioni hanno messo a disposizione 20 stazioni totalmente dedicate al carin cui i clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture in qualsiasi ora e giorno della settimana. Il primo car100% ...

