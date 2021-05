Parma, i convocati di D’Aversa per la Lazio. Assente Kucka (Di martedì 11 maggio 2021) Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha diramato la lista dei convocati per la sfida con la Lazio. Assente di spicco Juraj Kucka. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe; Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Valenti, Zagaritis; Centrocampisti: Camara, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm; Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Roberto, tecnico del, ha diramato la lista deiper la sfida con ladi spicco Juraj. Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe; Difensori: B. Alves, Balogh, Bani, Busi, Dierckx, Gagliolo, Laurini, Osorio, Valenti, Zagaritis; Centrocampisti: Camara, Grassi, Hernani Jr, Kurtic, Sohm; Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Pellè. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportface2016 : #calcio #SerieA #LazioParma, i convocati di #DAversa: out #Kucka - MCalcioNews : Parma, la lista dei convocati per la Lazio: Kucka out - pasqualinipatri : Lazio-Parma, i convocati di D’Aversa: fuori Kucka - ndl00 : RT @vocelaziale: #LazioParma?? #SerieA?? I convocati del #Parma: Assenti per infortunio #Man, #Mihaila, #Cyprien, #Karamoh, #Iacoponi, #In… - vocelaziale : #LazioParma?? #SerieA?? I convocati del #Parma: Assenti per infortunio #Man, #Mihaila, #Cyprien, #Karamoh,… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma convocati Convocati Parma: ci sono Pellè e Bruno Alves Commenta per primo Roberto D'Aversa , allenatore del Parma , dirama la lista dei convocati per la sfida conto la Lazio : Sepe, Colombi, Rinaldi; Balogh, Gagliolo, Bani, Laurini, Zagaritis, Bruno Alves, Osorio, Dierkx, Valenti, Busi; Grassi, Kurtic, Sohm,...

Stasera Napoli - Udinese, i convocati di Gattuso: bella sorpresa per i tifosi Convocati Napoli per la sfida con l'Udinese L'elenco completo dei convocati: Meret, Ospina, Contini,...35 35 9 8 18 43 58 17 Spezia 34 35 8 10 17 44 67 18 Benevento 31 35 7 10 18 38 71 19 Parma 20 35 3 ...

Lazio-Parma, i convocati di D'Aversa Forza Parma Lazio-Parma, i convocati di D’Aversa: out Kucka Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha diramato la lista dei convocati per la sfida in trasferta con la Lazio, in programma mercoledì 12 maggio alle ore 20.45. Assente Juraj Kucka. Di seguito la ...

Serie A, Lazio-Parma: i convocati di Roberto D'Aversa Ormai retrocesso, al Parma non resta che giocare queste ultime partite di campionato per salvare la faccia davanti ai propri tifosi.

Commenta per primo Roberto D'Aversa , allenatore del, dirama la lista deiper la sfida conto la Lazio : Sepe, Colombi, Rinaldi; Balogh, Gagliolo, Bani, Laurini, Zagaritis, Bruno Alves, Osorio, Dierkx, Valenti, Busi; Grassi, Kurtic, Sohm,...Napoli per la sfida con l'Udinese L'elenco completo dei: Meret, Ospina, Contini,...35 35 9 8 18 43 58 17 Spezia 34 35 8 10 17 44 67 18 Benevento 31 35 7 10 18 38 71 1920 35 3 ...Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha diramato la lista dei convocati per la sfida in trasferta con la Lazio, in programma mercoledì 12 maggio alle ore 20.45. Assente Juraj Kucka. Di seguito la ...Ormai retrocesso, al Parma non resta che giocare queste ultime partite di campionato per salvare la faccia davanti ai propri tifosi.