Paris | Pochettino | “Delusi per l’infortunio di Verratti | speriamo recuperi per l’Europeo”

Tegola per il Paris e soprattutto per l'Italia che rischia di perdere Marco Verratti. Il centrocampista azzurro ha rimediato un infortunio al ginocchio destro e rischia seriamente di non partecipare all'Europeo in programma dal prossimo 11 giugno. Il tecnico della compagine parigine, Mauricio Pochettino, in conferenza stampa, ha parlato dello stop del calciatore italiano. "Siamo tutti molto delusi. Abbiamo perso un giocatore a fine stagione con partite importanti da giocare. Vuole recuperare il più velocemente possibile e speriamo possa recuperare in tempo per gli Europeo con l'Italia".

