Papa Francesco rafforza il ruolo dei catechisti. Istituito il ministero laicale per fedeli selezionati dal vescovo (Di martedì 11 maggio 2021) Papa Francesco istituisce il ministero laicale di catechista qualificando la presenza dei laici nella Chiesa. D’ora in poi non saranno più scelti dal parroco in autogestione e senza un’adeguata formazione, ma saranno nominati dal vescovo dopo un percorso di studio. La decisione di Bergoglio, contenuta nel motu proprio Antiquum ministerium, è destinata a cambiare radicalmente il cammino di preparazione ai sacramenti di tutte le parrocchie della Chiesa cattolica. Per il Papa il ministero di catechista “possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte del vescovo e si evidenzia con il rito di istituzione. Esso, infatti, e? un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021)istituisce ildi catechista qualificando la presenza dei laici nella Chiesa. D’ora in poi non saranno più scelti dal parroco in autogestione e senza un’adeguata formazione, ma saranno nominati daldopo un percorso di studio. La decisione di Bergoglio, contenuta nel motu proprio Antiquum ministerium, è destinata a cambiare radicalmente il cammino di preparazione ai sacramenti di tutte le parrocchie della Chiesa cattolica. Per ilildi catechista “possiede una forte valenza vocazionale che richiede il dovuto discernimento da parte dele si evidenzia con il rito di istituzione. Esso, infatti, e? un servizio stabile reso alla Chiesa locale secondo le esigenze pastorali individuate ...

