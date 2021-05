Paolo Rossaro: il medico radiato perché ha provato a curare il cancro con la vitamina C (e il suo paziente è morto) (Di martedì 11 maggio 2021) Paolo Rossaro, ex medico di Polverara (Padova), è stato radiato dall’Ordine dei Medici perché ha provato a provare il cancro di un suo paziente con la vitamina C. La radiazione è arrivata nel 2017. Oggi è stato respinto dalla Cceps, commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il ricorso contro la radiazione. Rossaro ha ricevuto una condanna, passata in giudicato, per omicidio colposo-. Aveva curato un giovane uomo vicentino affetto da un tumore, con la sola vitamina C. Cristian Trevisan, 35 anni di Poiana Maggiore (Vicenza) è deceduto il 24 dicembre 2007 per un linfoma di Hodgkin curato con vitamina C e integratori invece che chemioterapia. Il processo, giunto con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021), exdi Polverara (Padova), è statodall’Ordine dei Medicihaa provare ildi un suocon laC. La radiazione è arrivata nel 2017. Oggi è stato respinto dalla Cceps, commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, il ricorso contro la radiazione.ha ricevuto una condanna, passata in giudicato, per omicidio colposo-. Aveva curato un giovane uomo vicentino affetto da un tumore, con la solaC. Cristian Trevisan, 35 anni di Poiana Maggiore (Vicenza) è deceduto il 24 dicembre 2007 per un linfoma di Hodgkin curato conC e integratori invece che chemioterapia. Il processo, giunto con ...

Advertising

salidaparallela : RT @LaNotiziaTweet: - LaNotiziaTweet : - Germarzia : RT @MedBunker: Non è proibito scegliere di curarsi con la magia o le pozioni. Possiamo pure non curarci. Siamo liberi. Invece non è permess… - masoeroandrea : RT @MedBunker: Non è proibito scegliere di curarsi con la magia o le pozioni. Possiamo pure non curarci. Siamo liberi. Invece non è permess… - Alise0 : RT @MedBunker: Non è proibito scegliere di curarsi con la magia o le pozioni. Possiamo pure non curarci. Siamo liberi. Invece non è permess… -