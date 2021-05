Paola Turani annuncia il sesso del futuro bambino (Di martedì 11 maggio 2021) Paola Turani e Riccardo Serpella, il suo compagno, hanno scritto un post nel quale hanno svelato il sesso del futuro nascituro. Si tratta infatti di un bel bambino, dunque di un maschietto. La coppia ha annunciato il sesso sui social con un video nel quale si mostra una festa con palloncini, festoni colorati e coriandoli. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 11 maggio 2021)e Riccardo Serpella, il suo compagno, hanno scritto un post nel quale hanno svelato ildelnascituro. Si tratta infatti di un bel, dunque di un maschietto. La coppia hato ilsui social con un video nel quale si mostra una festa con palloncini, festoni colorati e coriandoli. L'articolo

stefanoobaronee : RT @meleonoray: Paola Turani e Gabrielle Caunesil sono due amiche che hanno dovuto fare i conti con tante difficoltà in questi anni. Oggi,… - torpedovick : Scusate ma io una mamma come Paola turani non so se la vorrei mai - Lorenzo_Farina : RT @OgniMattinaTV8: PAOLA TURANI - L'influencer Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini hanno annunciato il sesso del loro primo figli… - OgniMattinaTV8 : PAOLA TURANI - L'influencer Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini hanno annunciato il sesso del loro primo f… - VanityFairIt : L'influencer, che nell'ultimo giorno di marzo ha annunciato di essere in attesa del primo figlio, ha voluto girare… -