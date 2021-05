Paola Ferrari contro Diletta Leotta: “Non può rappresentare le giornaliste, forse Belen” (Di martedì 11 maggio 2021) Ancora una volta Paola Ferrari scende in campo contro Diletta Leotta e ancora una volta parla in modo in diretto, confessa la sua opinione sulla collega. Nessun complimento per la Leotta ma attacchi e arrivano nel momento forse peggiore per Diletta, quello in cui il gossip non le perdona niente e gli haters si moltiplicano. Nell’intervista di Paola Ferrari le critiche sono pesanti, le rivolge il consiglio di continuare come sta facendo e di godersi soldi e successo. Sa di sbagliare quando si arrabbia perché ci sono donne che usano il corpo per diventare famose, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma il paragone con la sua gavetta è immediato. Paola Ferrari CRITICA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 maggio 2021) Ancora una voltascende in campoe ancora una volta parla in modo in diretto, confessa la sua opinione sulla collega. Nessun complimento per lama attacchi e arrivano nel momentopeggiore per, quello in cui il gossip non le perdona niente e gli haters si moltiplicano. Nell’intervista dile critiche sono pesanti, le rivolge il consiglio di continuare come sta facendo e di godersi soldi e successo. Sa di sbagliare quando si arrabbia perché ci sono donne che usano il corpo per diventare famose, perché ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma il paragone con la sua gavetta è immediato.CRITICA ...

