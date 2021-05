Pallone d’oro VPG Italia 2021, i candidati: ArberVeliu, il pluriscudettato (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo aver presentato Afrogaz, passiamo al secondo giocatore candidato al Pallone d’oro di VPG Italia 2021 (legato alle competizioni su PS). E dopo aver parlato di un difensore – Afrogaz, per l’appunto – procediamo sempre in ordine alfabetico e passiamo all’attacco, con ArberVeliu. LEGGI ANCHE => Pallone d’oro VPG Italia 2021 per i migliori Pro Players su PS: l’annuncio ufficiale Punta degli Empire Tigers, ArberVeliu a differenza di Afrogaz ha terminato l’ultima serie A in maniera abbastanza blanda: le sue tigri imperiali hanno raggiunto solo il settimo posto ma parliamo comunque di una compagine dal Palmares di tutto rispetto. Ed anche il palmares personale di ArberVeliu è di tutto rispetto e per ... Leggi su esports247 (Di martedì 11 maggio 2021) Dopo aver presentato Afrogaz, passiamo al secondo giocatore candidato aldi VPG(legato alle competizioni su PS). E dopo aver parlato di un difensore – Afrogaz, per l’appunto – procediamo sempre in ordine alfabetico e passiamo all’attacco, con. LEGGI ANCHE =>VPGper i migliori Pro Players su PS: l’annuncio ufficiale Punta degli Empire Tigers,a differenza di Afrogaz ha terminato l’ultima serie A in maniera abbastanza blanda: le sue tigri imperiali hanno raggiunto solo il settimo posto ma parliamo comunque di una compagine dal Palmares di tutto rispetto. Ed anche il palmares personale diè di tutto rispetto e per ...

