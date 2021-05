Palinsesto estivo Mediaset, le novità per Canale 5 e Italia 1 (Di martedì 11 maggio 2021) Se vi siete fatti un’idea di quando sarebbero iniziati alcuni programmi delle due reti Mediaset, dovrete cambiare le vostre aspettative e prendere atto delle variazioni sui palinsesti estivi di Canale 5 e Italia 1. Parrebbe, infatti, che i vertici della ex Fininvest abbiano deciso di apportare delle modifiche sulla data di inizio di alcune trasmissioni, tra le quali spicca la nuova edizione di Temptation Island. C’è grande attesa per il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di partecipare al reality e in questo articolo vi avevamo svelato quando sarebbero andato in onda e il Palinsesto estivo completo delle reti Mediaset. Se alla guida del programma è stato confermato Filippo Bisciglia, è nella data di partenza dello show che c’è stata qualche modifica. Leggiamo ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 11 maggio 2021) Se vi siete fatti un’idea di quando sarebbero iniziati alcuni programmi delle due reti, dovrete cambiare le vostre aspettative e prendere atto delle variazioni sui palinsesti estivi di5 e1. Parrebbe, infatti, che i vertici della ex Fininvest abbiano deciso di apportare delle modifiche sulla data di inizio di alcune trasmissioni, tra le quali spicca la nuova edizione di Temptation Island. C’è grande attesa per il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno deciso di partecipare al reality e in questo articolo vi avevamo svelato quando sarebbero andato in onda e ilcompleto delle reti. Se alla guida del programma è stato confermato Filippo Bisciglia, è nella data di partenza dello show che c’è stata qualche modifica. Leggiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Palinsesto estivo 'Prende il posto di Barbara D'Urso'. Terremoto a Pomeriggio 5, il nome che 'cancella' Carmelita Negli anni passati sono stati diversi gli spin - off realizzati di Pomeriggio 5 nel periodo estivo. ... Ora non ci resta che aspettare e vedere quali verranno programmati nel palinsesto e quali scartati.

Ivrea: A riveder le stelle con Summer Festival 2021 ...il più possibile lo svolgimento di eventi estivi che possano andare a costituire un palinsesto ...precisa l'Assessore alla Cultura Costanza Casali " è quello di offrirsi come regia di un Festival estivo ...

Palinsesti Mediaset Estate 2021: Temptation Island e New Amsterdam 3 The Italian Times Anticipazioni Temptation Island, slitta il debutto: la prima puntata in onda il 30 giugno Tra i programmi più attesi della stagione estiva Mediaset vi è sicuramente Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria ...

Con Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci torna Battiti Live Mediaset e Radio Norba hanno siglato il rinnovo della partnership fino all’estate 2023 confermando la programmazione in prima serata su Italia 1 dello show che ormai è diventato una autentica colonna ...

