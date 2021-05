Palinsesti Mediaset, estate 2021: Canale 5 piena di serie tv, tornano Cesare Bocci e Temptation Island (Di martedì 11 maggio 2021) Grand Hotel La stagione in corso volge al termine e Mediaset ha definito i Palinsesti estivi, relativi al periodo giugno/agosto 2021, che accompagneranno di fatto il telespettatore verso la prossima annata televisiva. Tante le serie in programma. Ecco, nel dettaglio, cosa andrà in onda nei mesi “caldi” su Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Palinsesti Canale 5: prima serata estate 2021 DOMENICA – Serata a tutta film. Per il ciclo “Storie vere”, sono previsti in prima visione, tra gli altri, Conta su di me, Ride Like a Girl e Imparare ad amarti. LUNEDI – Dopo l’Isola dei Famosi, che chiuderà con la finale il 7 giugno, spazio alla nuova “fatica turca” con Can Yaman in Mr. Wrong, lunga quattordici episodi. A luglio la serie ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 maggio 2021) Grand Hotel La stagione in corso volge al termine eha definito iestivi, relativi al periodo giugno/agosto, che accompagneranno di fatto il telespettatore verso la prossima annata televisiva. Tante lein programma. Ecco, nel dettaglio, cosa andrà in onda nei mesi “caldi” su5, Italia 1 e Rete 4.5: prima serataDOMENICA – Serata a tutta film. Per il ciclo “Storie vere”, sono previsti in prima visione, tra gli altri, Conta su di me, Ride Like a Girl e Imparare ad amarti. LUNEDI – Dopo l’Isola dei Famosi, che chiuderà con la finale il 7 giugno, spazio alla nuova “fatica turca” con Can Yaman in Mr. Wrong, lunga quattordici episodi. A luglio la...

