Otto il bassotto a caccia di virus con una zampata

Ecco Otto: il cane in grado di fiutare il Covid Questa mattina a Etg+Today in azione un cane speciale, il bassotto Otto che è in grado di fiutare il Covid . E' uno dei primi che si sta sottoponendo all'addestramento. Per lui è un gioco, ma la ...

Ecco Otto: il cane in grado di fiutare il Covid Un progetto pilota quello lanciato dal Dipartimento di medicina veterinaria dell’Università Statale di Milano che si svolge nel campus di ...

