Oroscopo Sagittario, domani 12 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 11 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 12 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Cari amici del Sagittario, nel corso di questo bel mercoledì potrete godere della presenza di Saturno nei vostri piani astrali! Grazie a lui sarete più invogliati e fluenti nelle vostre interazioni con il mondo che vi circonda, sia nei rapporti stratti che in quelli con i colleghi e i superiori. Plutone, poi, vi spinge ad un accentuato dinamismo che si rifletterà nei vari ambiti della giornata, permettendovi di non farvi abbattere dalle piccole complicazioni e di aggirare i colpi funesti che il ...

