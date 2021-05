Oroscopo Sagittario del giorno: previsioni del giorno 11/05/2021 (Di martedì 11 maggio 2021) Oggi il focus è sul lavoro e sulla salute, perché la Luna nuova attiva la tua sesta casa che governa queste aree. Se stai cercando lavoro, questo potrebbe essere un ottimo momento per trovarne uno, a patto che tu persegua con determinazione i tuoi desideri. Potrebbe anche essere un giorno favorevole per fissare dei controlli medici di routine, definire una nuova dieta o iniziare un nuovo programma di esercizi per mantenere (o acquisire) una forma smagliante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di martedì 11 maggio 2021) Oggi il focus è sul lavoro e sulla salute, perché la Luna nuova attiva la tua sesta casa che governa queste aree. Se stai cercando lavoro, questo potrebbe essere un ottimo momento per trovarne uno, a patto che tu persegua con determinazione i tuoi desideri. Potrebbe anche essere unfavorevole per fissare dei controlli medici di routine, definire una nuova dieta o iniziare un nuovo programma di esercizi per mantenere (o acquisire) una forma smagliante. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

Advertising

zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia Scorpione Sagittario Capricorno Acquario e Pesci Martedì 11 maggio 2021 -… - Sagittario_astr : 10/mag/2021: Lavoro & Creatività => Per saperne di più: - sagittariovf : #sagittario Oggi Venere presente in posizione di opposizione nel segno dei Gemelli vi ... - infoitcultura : Oroscopo per il Sagittario e per tutti i segni di oggi 10 e domani 11 maggio - Sagittario_astr : 10/mag/2021: Amore e Coppia => Per saperne di più: -