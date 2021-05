Oroscopo Bilancia, domani 12 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di martedì 11 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 12 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia. I transiti che caratterizzeranno il vostro mercoledì, cari amici della Bilancia, non sembrano essere del tutto positivi. Un tono leggermente intaccato, oltre ad un umore altalenante, potrebbe interessarvi per tutta la giornata, rendendovi talvolta poco produttivi e ancor meno invogliati ad impegnarvi. Plutone e Marte vi potrebbero spingere ad una sorta di fuga dalle complicazioni che loro stessi vogliono porvi davanti, portandovi a seguire gli eventi passivamente dall’esterno, subendone però alcune ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 11 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 12? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della. I transiti che caratterizzeranno il vostro mercoledì, cari amici della, non sembrano essere del tutto positivi. Un tono leggermente intaccato, oltre ad un umore altalenante, potrebbe interessarvi per tutta la giornata, rendendovi talvolta poco produttivi e ancor meno invogliati ad impegnarvi. Plutone e Marte vi potrebbero spingere ad una sorta di fuga dalle complicazioni che loro stessi vogliono porvi davanti, portandovi a seguire gli eventi passivamente dall’esterno, subendone però alcune ...

