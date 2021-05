Ora Denise Pipitone si cerca a Scalea: accertamenti su una 21enne (Di martedì 11 maggio 2021) Si tratta solamente di una somiglianza riscontrata dopo la segnalazione di un cittadino e per il momento sono state effettuate solamente le verifiche di rito. Nella tarda serata di lunedì 10 maggio, una 21enne di Scalea è stata individuata e portata in caserma dai carabinieri della cittadina calabrese. Gli inquirenti, dunque, hanno aperto questa nuova pista investigativa – che si unisce a molte altre ancora in piedi – nelle indagini su Denise Pipitone. Per il momento, vista la delicatezza del caso, dalla Procura di Marsala non sono stati rilasciati ulteriori commenti. Denise Pipitone, la nuova pista porta a una ragazza di Scalea A segnalare la somiglianza tra la 21enne – che fa parte di una famiglia rom che vive a Scalea – e il profilo ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Si tratta solamente di una somiglianza riscontrata dopo la segnalazione di un cittadino e per il momento sono state effettuate solamente le verifiche di rito. Nella tarda serata di lunedì 10 maggio, unadiè stata individuata e portata in caserma dai carabinieri della cittadina calabrese. Gli inquirenti, dunque, hanno aperto questa nuova pista investigativa – che si unisce a molte altre ancora in piedi – nelle indagini su. Per il momento, vista la delicatezza del caso, dalla Procura di Marsala non sono stati rilasciati ulteriori commenti., la nuova pista porta a una ragazza diA segnalare la somiglianza tra la– che fa parte di una famiglia rom che vive a– e il profilo ...

