OPPO si aggiudica un posto di rilievo nella classifica Top 50 Kantar

Advertising

GizChinait : #OPPO si aggiudica il sesto posto della Top 50 Kantar Brandz -

Ultime Notizie dalla rete : OPPO aggiudica

GizChina.it

... in virtù dei successi conseguiti nella due giorni di finali, sicosì il tradizionale ... Stesso discorso per Stefano(Carabinieri) e Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro), bronzo europeo nel ...... in virtù dei successi conseguiti nella due giorni di finali, sicosì il tradizionale ... Stesso discorso per Stefanoe Pietro Willy Ruta, bronzo europeo nel doppio pielle maschile alla ...OPPO conquista la sesta posizione della classifica Top 50 Kantar Brandz Chinese Global Brand Builders 2021, promossa da Google e KANTAR.OPPO ottiene il sesto posto nella classifica dei “Top 50 Kantar Brandz ™ Chinese Global Brand Builders 2021”, promossa da Google e KANTAR come Outstanding ...