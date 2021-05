Olimpiadi invernali a Milano, la grande sfida (Di martedì 11 maggio 2021) L'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2026 e dei Giochi Paraolimpici all'Italia, con la vittoria di Milano e Cortina d'Ampezzo, rappresenta una conferma della capacità del territorio di "fare ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) L'assegnazione delledel 2026 e dei Giochi Paraolimpici all'Italia, con la vittoria die Cortina d'Ampezzo, rappresenta una conferma della capacità del territorio di "fare ...

Le Olimpiadi invernali 2026 traino per una viabilità migliore BORMIO Le associazioni commerciali e turistiche dell'Alta Valtellina sono una componente importante e una parte attiva in ottica Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Fra meno di 5 anni in Alta Valle, come abbiamo più volte sottolineato, verrà assegnato il maggior numero di medaglie dell'evento a cinque cerchi, tra ...

