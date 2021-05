Olimpiadi estive | tutti i portabandiera dell’Italia | l’elenco completo

(Di martedì 11 maggio 2021) L’Italia e i, una storia lunga centonove anni. Da Alberto Braglia, ginnasta che ebbe l’onore di essere il primodella storia tricolore alledi Stoccolma nel 1912, alla scelta imminente per i Giochi di Tokyo 2020. Nel mezzo un secolo fatto di storie e di tradizioni: con Ugo Frigerio (atletica) ed Edoardo Mangiarotti (scherma) gli unici azzurri che hanno portato la bandiera in due edizioni diverse della rassegna a cinque cerchi. E poi Raimondo d’Inzeo, campionissimo dell’equitazione,a Città del Messico 1968, che ha partecipato a ben otto edizioni dei Giochi a cinque cerchi. Senza dimenticare la leggenda Pietro Mennea in quel di Seul 1988, Carlton Myers, primo ed unico cestista azzurro, a Sydney 2000. E poi ad arrivare ai giorni nostri con Federica Pellegrini che in ...

Advertising

cerchidigloria : Aspettando quelle di #Tokyo2020 ecco in un unico video tutte le 207 medaglie d'oro vinte dall'#Italia nella storia… - squopellediluna : 08/05/1984 L'Unione Sovietica annuncia che boicotterà le Olimpiadi estive di Los Angeles di quell'anno, che no… - AccadevaOggi : #AccadevaOggi 8 maggio 1984: Unione Sovietica boicotta Olimpiadi estive di Los Angeles - PicoPaperopoli : ?? #8Maggio 1984 - L'Unione Sovietica annuncia che boicotterà le Olimpiadi estive di Los Angeles di quell'anno, che… - Accadde_Oggi : 1984 - L'Unione Sovietica annuncia che boicotterà le Olimpiadi estive di L... #AccaddeOggi -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi estive

Sportface.it

Tokyo (AsiaNews) - Cresce fra i giapponesi l'opposizione alleche dovrebbero essere ospitate nella capitale nipponica. A tre mesi dal loro inizio, il 59% della popolazione chiede che i Giochi olimpici siano cancellati a causa dell'emergenza ...A meno di tre mesi dall'inizio delle, già posticipate di un anno a causa del Covid - 19, rimangono ancora dubbi su come Tokyo possa tenere l'evento globale e tenere al sicuro, allo ...Das Markenbild collagiert verschiedene Sprinter*innen in einem Zieleinlauf. Die Darstellung der Athlet*innen ist an das klassische Zielfoto angelehnt und soll durch Verfremdung die Themen Höchstleistu ...Mancano poco più di due mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e i motori si stanno scaldando in maniera sempre più rovente. Proprio per questo motivo la Final Six della Serie A di ginnastica artistica rap ...