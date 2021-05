Olimpiadi di Lingue e civiltà classiche, domani la premiazione dei vincitori. La diretta online sul sito del Ministero (Di martedì 11 maggio 2021) domani, mercoledì 12 maggio, a partire dalle 10, saranno proclamati i vincitori della IX edizione delle Olimpiadi nazionali di Lingue e civiltà classiche. La cerimonia di premiazione potrà essere seguita in diretta su YouTube (il link: https://www.youtube.com/channel/UC4Q9ym9elhM2CdV0UZodmgQ ) e sul sito del Ministero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021), mercoledì 12 maggio, a partire dalle 10, saranno proclamati idella IX edizione dellenazionali di. La cerimonia dipotrà essere seguita insu YouTube (il link: https://www.youtube.com/channel/UC4Q9ym9elhM2CdV0UZodmgQ ) e suldel. L'articolo .

Olimpiadi delle lingue classiche, Cecilia Gianoglio alle finali nazionali La Nuova Provincia - Asti

Nucci e Radicchi alle Olimpiadi delle lingue classiche Tommaso Nucci e Giovanni Radicchi, alunni della classe VA del liceo Gualterio parteciperanno alla finale della nona edizione delle Olimpiadi delle lingue classiche. Un risultato significativo, in cont ...

