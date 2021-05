Olbia: non lo fanno entrare in ospedale, si ripresenta completamente nudo con la mascherina (Di martedì 11 maggio 2021) Olbia: completamente nudo ma con la mascherina, nel rispetto delle regole. Protagonista dello show un uomo di 50 anni dell’Est europeo che voleva far visita a una parente ricoverata in ospedale. Le guardie nel rispetto delle normative non lo hanno fatto entrare allora l'uomo, per ripicca, ha deciso di spogliarsi lasciandosi addosso solo la mascherina ed i fantasmini ai piedi: "Così mi fate entrare?" ha provocatoriamente chiesto alle guardie. E' successo ieri pomeriggio davanti al Giovanni Paolo II. L'uomo era con un parente e dopo essere entrati nella hall e dopo la misurazione della temperatura hanno spiegato che dovevano salire in un reparto. A loro è stato spiegato che non è permesso e che si consente l’ingresso di un solo visitatore sino a un ... Leggi su sicksadworld (Di martedì 11 maggio 2021)ma con la, nel rispetto delle regole. Protagonista dello show un uomo di 50 anni dell’Est europeo che voleva far visita a una parente ricoverata in. Le guardie nel rispetto delle normative non lo hanno fattoallora l'uomo, per ripicca, ha deciso di spogliarsi lasciandosi addosso solo laed i fantasmini ai piedi: "Così mi fate?" ha provocatoriamente chiesto alle guardie. E' successo ieri pomeriggio davanti al Giovanni Paolo II. L'uomo era con un parente e dopo essere entrati nella hall e dopo la misurazione della temperatura hanno spiegato che dovevano salire in un reparto. A loro è stato spiegato che non è permesso e che si consente l’ingresso di un solo visitatore sino a un ...

