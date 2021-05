Okaka agente | ”Stefano sarebbe essenziale per la Nazionale!”

Leggi su retecalcio

(Di martedì 11 maggio 2021) “per laUdinese non appagata e ha perso tanti punti” A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Carlo, fratello edi, attacante dell’Udinese e della Nazioanle italiana Queste le sue parole: UDINESE APPAGATA? “Udinese appagata?l’ultima cosa da fare quando si fa questo sport. -afferma– I ragazzi vogliono massimizzare la stagione, stasera sarà una bellissima partita anche perché l’Udinese ha dimostrato di poter essere una squadra con una classifica migliore. Ovvio che con un Napoli così in forma non sarà facile.SULLA JUVENTUS Juventus? Questo ultimamente ...