Oggi la ministra Cartabia incontra Bernardini, Manconi e Veronesi (Di martedì 11 maggio 2021) Rita Bernardini incontrerà la ministra Cartabia per discutere le proposte del Partito Radicale e di Nessuno Tocchi Caino per ridurre la popolazione detenuta Oggi, alle ore 17:30, Rita Bernardini del Partito Radicale incontrerà, assieme a Luigi Manconi e allo scrittore Sandro Veronesi, la ministra della Giustizia Marta Cartabia. Sarà presente anche il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.Si dialogherà sulle proposte del Partito Radicale e dell'associazione Nessuno Tocchi Caino per ridurre la popolazione detenuta. In particolare, analizzeranno le proposte, già presentate sotto forma di emendamento e di proposta di legge dal deputato Roberto Giachetti, sulla liberazione anticipata ...

