Offese e minacce via web a Mattarella | 11 indagati

ROMA (ITALPRESS) – I carabinieri del Ros – con il supporto dei Comandi provinciali di Roma, Latina, Padova, Bologna, Trento, Perugia, Torino e Verbania – hanno eseguito due distinti decreti di perquisizione, emessi della Procura di Roma, nei confronti di 11 indagati per i reati di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e istigazione a delinquere. Le perquisizioni rientrano in un più ampio approfondimento che la Procura capitolina sta svolgendo da tempo con il ROS – Reparto anticrimine, che già nello scorso agosto ha eseguito analogo provvedimento nei confronti un 46enne della provincia di Lecce, molto attivo su Twitter. Le indagini più recenti hanno consentito di rilevare "la diffusione nel web di plurime condotte offensive nei confronti del Capo dello Stato, che appaiono frutto di una elaborata strategia ...

