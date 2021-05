Offerte Vodafone mobile: tutte le promo fino a 100 gb da 7 € (Di martedì 11 maggio 2021) Continua il botta e risposta tra Vodafone, Tim, WindTre e Iliad, che si sfidano ininterrottamente a colpi di promo. Oggi, in particolare ci occuperemo delle Offerte Vodafone mobile del mese di maggio e di tutte le imperdibili promo che includono minuti, messaggi e fino a 100 GB a partire da soli 7 euro. Gli obiettivi del gestore rosso non sono solo quelli di migliorare le reti, ma soprattutto di recuperare gli utenti persi nel corso del tempo e che gli altri gestori hanno portato via dei fedelissimi. Proprio in nome di queste perdite, Vodafone ha deciso di riconquistarli, ricordandogli quanto può essere bello risparmiare col gestore rosso, il tutto tentandoli con tre promo super convenienti a prezzi ... Leggi su promotelefoniche (Di martedì 11 maggio 2021) Continua il botta e risposta tra, Tim, WindTre e Iliad, che si sfidano ininterrottamente a colpi di. Oggi, in particolare ci occuperemo delledel mese di maggio e dile imperdibiliche includono minuti, messaggi ea 100 GB a partire da soli 7 euro. Gli obiettivi del gestore rosso non sono solo quelli di migliorare le reti, ma soprattutto di recuperare gli utenti persi nel corso del tempo e che gli altri gestori hanno portato via dei fedelissimi. Proprio in nome di queste perdite,ha deciso di riconquistarli, ricordandogli quanto può essere bello risparmiare col gestore rosso, il tutto tentandoli con tresuper convenienti a prezzi ...

Advertising

mondomobileweb : Passa a Vodafone Special online: offerte Digital con nuovo costo minimo di 7,99 euro al mese - tecnoandroidit : Vodafone: nuove offerte GRATIS fino a 100GB per il mese di maggio - Battere Vodafone sarà difficile anche per ques… - cerco_lavoro : Offerte Lavoro Store specialist: Cerchiamo consulenti/venditori per Vodafone che siano veramente interessati ad ini… - infoitscienza : Passa a ho Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di maggio 2021 - tecnoandroidit : Vodafone: le offerte del mese di maggio fino a 100GB in 4.5G - Tra gli obiettivi principali di Vodafone non c'è so… -