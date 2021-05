Offerte Vodafone mobile | tutte le promo fino a 100 gb da 7 €

(Di martedì 11 maggio 2021) Continua il botta e risposta tra, Tim, WindTre e Iliad, che si sfidano ininterrottamente a colpi di. Oggi, in particolare ci occuperemo delledel mese di maggio e dile imperdibiliche includono minuti, messaggi ea 100 GB a partire da soli 7 euro. Gli obiettivi del gestore rosso non sono solo quelli di migliorare le reti, ma soprattutto di recuperare gli utenti persi nel corso del tempo e che gli altri gestori hanno portato via dei fedelissimi. Proprio in nome di queste perdite,ha deciso di riconquistarli, ricordandogli quanto può essere bello risparmiare col gestore rosso, il tutto tentandoli con tresuper convenienti a prezzi ...

Per altre promozioni vi ricordiamo di visionare la nostra sezionesul sito o tramite il ... ovvero non è personalizzato nel software da un operatore telefonico mobile come TIM,, ......appoggerà su rete. I fondatori Claudio e Davide Barbagallo (padre e figlio) sostengono di voler fondare l'identità del brand su un principio di lealtà e trasparenza commerciale, con...Già pronte anche le applicazioni per Android e iOS, così come il sito ufficiale federmobile.it, che sarà online il giorno del lancio in Italia. Possiamo già comunicarvi anche i prezzi delle offerte di ...Arrivano grosse novità per quanto riguarda il mercato degli operatori telefonici italiano, in particolare per il segmento degli operatori virtuali. Nelle u ...