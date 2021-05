Nuovo ricovero in ospedale per Silvio Berlusconi (Di martedì 11 maggio 2021) Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano dopo le dimissioni avvenute circa dieci giorni prima il suo ritorno in ospedale. Silvio Berlusconi è nuovamente ricoverato in ospedale. Per il leader di Forza Italia si tratta del terzo ricovero in tre settimane. Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano Il ricovero al San Raffaele è avvenuto nella mattinata dell’11 maggio, quando Silvio Berlusconi è tornato nella sua stanza-suite situata al sesto piano del padiglione Diamante. Il Nuovo ricovero è avvenuto a distanza di dieci giorni circa dalle ultime dimissioni dopo un lungo ... Leggi su newsmondo (Di martedì 11 maggio 2021) Il leader di Forza Italiaè nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano dopo le dimissioni avvenute circa dieci giorni prima il suo ritorno inè nuovamente ricoverato in. Per il leader di Forza Italia si tratta del terzoin tre settimane.ricoverato al San Raffaele di Milano Ilal San Raffaele è avvenuto nella mattinata dell’11 maggio, quandoè tornato nella sua stanza-suite situata al sesto piano del padiglione Diamante. Ilè avvenuto a distanza di dieci giorni circa dalle ultime dimissioni dopo un lungo ...

